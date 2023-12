Het gewicht van uw kat verandert uiteraard tijdens de ontwikkeling van kitten tot volwassen kat, en dit proces wordt beïnvloed door factoren als geslacht, ras, leeftijd, levensstijl en voeding. Maar als u een plotselinge daling in het gewicht van uw kat opmerkt, is het belangrijk om een dierenarts te raadplegen aangezien dit een indicatie kan zijn van een ernstigere onderliggende kwestie. Gewichtsverlies kan optreden bij een normale eetlust, of bij een toegenomen of verminderde eetlust.

Maag-darmstoornissen bij katten

Als uw kat last heeft van een onprettig gevoel, pijn of irritatie in het spijsverteringsstelsel, kan dit leiden tot verlies van eetlust en uiteindelijk tot gewichtsverlies, aangezien de kat niet wil eten. Enkele voorbeelden van maag-darmstoornissen zijn Inflammatory Bowel Disease (IBD), onbalans in de darmflora, voedselallergieën of problemen met de werking van de dunne darm. U merkt misschien ook dat de vacht en huid van uw kat er minder goed uitzien dan normaal.

Systemische ziekte

Katten met een systemische ziekte, zoals chronische nierziekte, hyperthyreoïdie of diabetes kunnen tekenen van gewichtsverlies vertonen. Afhankelijk van welke ziekte het gewichtsverlies veroorzaakt, heeft uw kat mogelijk geen verandering in eetlust. Het is belangrijk om bij uw dierenarts langs te gaan om dergelijke ziektes die gewichtsverlies kunnen veroorzaken uit te sluiten.

Katten en leverziekte

Katten vertonen vaak geen klinische symptomen van leverziekte totdat de ziekte vergevorderd is. Gewichtsverlies is echter een vroeg teken, evenals lusteloosheid, braken en weigering om te eten.