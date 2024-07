Omschrijving

Om te zorgen dat je oudere kat (12 jaar of ouder) de specifieke voeding krijgt die ze nodig heeft om een optimale gezondheid te behouden, moet je haar een voeding geven waar ze van nature de voorkeur aan geeft. Daarom is ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy (brokjes in saus) samengesteld om te passen in het macronutriëntenprofiel waar oudere katten instinctief de voorkeur aan geven. Oudere katten hebben vaak ondersteuning nodig om hun gewrichten gezond te houden. ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy is speciaal samengesteld om de gewrichten gezond te helpen houden dankzij een hoog gehalte aan omega 3-vetzuren, zoals EPA en DHA. Om een gezonde nierfunctie en de algemene gezondheid van de nieren te ondersteunen heeft ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy een aangepast fosforgehalte. Om tegemoet te komen aan de individuele voorkeur van elke kat is ROYAL CANIN® Ageing 12+ ook verkrijgbaar in overheerlijke gelei of als een smakelijke, knapperige brok. Verkiest je kat een combinatie van droog- en natvoeding? Volg onze voedingsrichtlijnen zodat je haar de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding kan geven

