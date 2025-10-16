De pers heeft officieel de langste en dichtste vacht van alle kattenrassen, Daarom bevat ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf (paté) een combinatie van voedingsstoffen die de beschermende barrièrefunctie van de huid helpen ondersteunen, om zo de huid gezond en de langharige vacht glanzend en zacht te houden. ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf heeft een fijne en aangepaste textuur voor een optimale smakelijkheid. Het helpt ook de spijsvertering gezond te houden dankzij een verscheidenheid aan zeer goed verteerbare eiwitten en een specifieke combinatie van vezels. De pers is een middelgrote kat, maar ze kan groter lijken door haar dikke vacht en de onderliggende ondervacht. We adviseren om je Perzische kat, naast het geven van ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf, dagelijks te borstelen en de vacht te ontwarren om de huid en de vacht optimaal te ondersteunen. Om aan de individuele voorkeuren van elke kat te beantwoorden is ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf ook verkrijgbaar als een droogvoeding met een knapperige brok.