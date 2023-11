Omschrijving

De Perzische kat heeft met haar lange volle vacht en dikke ondervacht, de dichtste vacht van alle kattenrassen. Goede voeding is essentieel voor het behoud van een mooie vacht. Het exclusieve complex van voedingsstoffen in ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf helpt de huidbarrière te ondersteunen en een gezonde huid en mooie vacht te behouden. De zachte structuur van ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf maakt het bijzonder smakelijk. De zeer goed verteerbare eiwitten, de specifieke voedingsvezels en de uitgebalanceerde hoeveelheden vitaminen en mineralen in deze voeding ondersteunen de spijsvertering van je kat. De Perzische kat heeft een gemiddelde grootte, maar lijkt groter door de lange vacht en dikke ondervacht. Dagelijkse vachtverzorging, zoals kammen en ontklitten van de haren is onontbeerlijk. Voer tegelijkertijd ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf voor het beste resultaat! De voedingsstoffen in ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf helpen daarnaast in de ondersteuning van de gezonde urinewegen. ROYAL CANIN® Persian Adult is ook beschikbaar als overheerlijke, krokante brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat zij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je kat. Als jouw kat ROYAL CANIN® Persian Adult Loaf eet, krijgt zij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

