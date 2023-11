Multifunction Urinary + Hypoallergenic (S/O-AFR)

INFORMATIE

NB: Toevoegingsmiddelen geven uitsluitend de waarden van 'toevoegingen' weer en niet de hoeveelheden die al in de ingrediënten voorkomen. De totale hoeveelheid in de voeding staat vermeld in het overzicht met de 'Gemiddelde analyses'. Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen. GEADVISEERDE GEBRUIKSDUUR URINARY S/O: 5 tot 12 weken voor het oplossen van struvietstenen en ten hoogste 6 maanden voor vermindering van herhaalde struvietsteenvorming. Geadviseerde gebruiksduur ter vermindering van intoleranties: 3-8 weken.Als de intolerantieverschijnselen verdwijnen, kan deze voeding onbeperkt worden gebruikt.