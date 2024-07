Australische Kelpie

Australische Kelpies zijn schitterende, lenige en actieve honden, met de spierkracht en souplesse om de hele dag te werken. Ze moeten vrij zijn van elke zweem van sloomheid.

Kelpies zijn gespecialiseerd in het bijeen brengen van grote kuddes vee. Ze zijn doortastend en gepassioneerd wanneer het gaat om werk. Dat verklaart hun legendarische reputatie onder Australiërs. De zwarte vacht komt het meest voor, maar ze komen in werkelijkheid voor in een groot kleurenscala.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)