Alles wat je moet weten over het ras



Er zijn drie woorden die de Australische herder perfect samenvatten: extreem veel energie. Het ras is een genot, zowel qua uiterlijk en karakter. Als je uitgestrekte velden in de buurt heb of een grote tuin bij je huis, zul je het genoegen hebben om dit ras te zien opbloeien van puppy tot een prachtige, zorgeloze hond.

Weet ook dat de je snel de natuurlijke instincten van je Australische herder snel genoeg te zien zult krijgen. Dat betekent dat de dieren moeten hoeden en als je geen schapen hebt, zullen dat de kinderen, andere huisdieren en ook jijzelf zijn. Je Aussie bedoelt het niet kwaad: het is slechts zijn manier om iedereen in de kudde te houden en de taken uit te voeren die in zijn bloed zitten. Dit is taakbewuste hond, de het meest tevreden als hij aan het werk is.

Dat gezegd hebbende, zorg ervoor dat je Australische herder dagelijks heel veel beweging krijgt, of hij nu in de buitenwijken of op het platteland woont. Het ras is een geweldig gezinshuisdier, een middelgrote hond met een stralend gezicht en een onuitputbare energie. Een net zo actieve eigenaar is het beste - marathonlopers welkom! Vanwege hun diepe wortels in het hoeden en werken op de boerderij is de Australische herder een hond die veel gebruikt wordt in Amerikaanse rodeo. Ze blinken ook uit in behendigheids- en gehoorzaamheidsproeven. Een Australische herder is een gemakkelijk ras om te trainen, maar een sterke discipline is een vereiste. Hun ongelooflijke intelligentie is een pluspunt op het werk, maar ze kunnen sluw zijn als ze dat willen. De Australische herder is gek op zijn baasjes en daarom zou de opvoeding een plezierige taak moeten zijn.