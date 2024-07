Black and Tan Coonhounds hebben een fijne neus en blaffen met name bij hazen vol vertrouwen. Deze honden bewegen elegant en zijn in staat om een enorme afstand te bestrijken.

De Black and Tan Coonhound wordt beschouwd als de ware afstammeling van de Celtic Hound, hoewel er tot het midden van de 19e geen bewijs is van het bestaan van het ras, net als van alle andere rassen waarvan de oorsprong ver weg ligt. Dat komt doordat gecontroleerd fokken voor die tijd nog niet plaatsvond. Tegenwoordig zijn dit stevig gebouwde middelgrote honden met lange, soepele lichamen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)