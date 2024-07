Basset Bleu de Gascogne

Aan het eind van de 19e eeuw ontstond dit ras opnieuw, op initiatief van enkele jagers in het westen van Frankrijk. Sinds dat moment is de evolutie van het ras constant geweest, zowel in de noodzakelijke morfologische aanpassing als in het bewaren van de kwaliteiten van de hond uit de Midi (Zuid-Frankrijk).

Deze actieve, behendige en levendige speurhonden zijn bedrijvige jagers met een sonore stem die heel goed werken in een meute. Het zijn aanhankelijke en vrolijke metgezellen die energiek moeten kunnen spelen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)