De Bearded Collie is evenwichtig, alert, levendig, zelfverzekerd en actief. Hij heeft het temperament van een stabiele, intelligente, werkhond, zonder een spoor van nervositeit. De Bearded Collie lijkt zich moeiteloos te bewegen en kan snel, elegant en gracieus rennen. Zijn gang laat zien dat hij gemaakt is voor zijn werk. Experts prijzen de manier van bewegen van een herdershond die souplesse met efficiëntie combineert.

Als metgezel is hij zachtaardig en met een stabiel karakter past hij zich nagenoeg aan elk huishouden aan. Het is bekend dat hij geduldig is met kinderen en overige gezinsleden en zijn levendige, speelse temperament blijft ook bij het ouder worden aanwezig.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)