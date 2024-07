Alles wat je moet weten over het ras



Bichon Frisé of Bichon Frise? Hoewel de wereld het erover eens is dat dit een speels, open en sympathiek ras is, is men het niet altijd eens over de spelling en de uitspraak van de naam. Hun Franse naam, Bichon à poil frisé, of krulharig hondje, heeft een accent op de laatste letter; maar in Engelssprekende landen staat het ras bekend als de Bichon Frise, accentloos in schrift én uitspraak. Dat geeft niet, deze zelfverzekerde honden weten zelf heel goed wie ze zijn.

Het ras past zich makkelijk aan, zit vol energie en is zeer geschikt voor het stadsleven vanwege hun compacte formaat en gemoedelijke aard. Vreemden bestaan niet voor de Bichon Frisé, alleen mensen die ze nog niet hebben ontmoet. Ze staan erom bekend dat ze een ongelooflijk sterke band vormen met hun mensenfamilie. De hond zal zijn baasje altijd trouw volgen.

De Bichon Frisé staat ook bekend om zijn zijdezachte, spierwitte vacht, maar die moet bijna dagelijks geborsteld worden om er op zijn best uit te zien. Het hondje zit waarschijnlijk vaak bij je op schoot, dus zorg dat de borstel in de buurt ligt.

Het ras Bichon Frisé komt voor in verschillende tinten wit, extra wit, en zelfs een licht abrikooskleurig wit. Als je vindt dat de Bichon wel erg veel lijkt op de Maltezer, Havanezer of Bolognezer, dan heb je dat goed gezien, want ze zijn familie van elkaar.

Hoewel het bij de Bichon Frisé wat langer kan duren om ze zindelijk te maken, reageren ze door hun intelligentie over het algemeen goed op een training die uitgaat van positieve beloning. Ze willen je in principe gewoon heel graag een plezier doen.