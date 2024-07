Alles wat je moet weten over het ras



Wat gaan we nu doen? Als de Bordercollie kon praten, zou dit zeker een veelgehoorde zin zijn. Het ras is extreem energiek en heeft een bijna constante behoefte om te bewegen. De perfecte match voor een eigenaar die beweeglijk is. Geen appartementsleven voor deze hond: de energie van Bordercollies is bijna niet voor te stellen. Dit ras gedijt goed op een boerderij of in een andere omgeving waar ze voldoende ruimte hebben om te rennen en waar ze iets te doen hebben.

De Bordercollie is licht van bouw en echt een herdersras. Kenmerkend is de 'herdersblik', een onbewogen starende blik die hij op zijn schapen richt of misschien wel op jou of je gezin! Het zijn superwendbare en behendige honden.

Het ras naam komt uit de 'Borders', de glooiende Hooglanden tussen Engeland en Schotland waar behoefte was aan een hond die in dat landschap kan gedijen. De hele dag schapen hoeden? Geen probleem!

Bordercollies zijn trouw tot op het bot, ze kunnen ook vertederend rustig zijn in het gezelschap van vreemden. Ze zijn snel enthousiast over van alles, zolang er maar taken en opdrachten zijn die ze kunnen uitvoeren. Ondanks hun intense karakter zijn Bordercollies niet grillig qua gedrag, ze zijn eigenlijk zeer voorspelbaar en betrouwbaar. Het ras is perfect voor behendigheids- en gehoorzaamheidswedstrijden, waar ze hun fantastische atletisch vermogen kunnen uitleven.