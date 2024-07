Deze Belgische veedrijver is een middelgroot en gedrongen dier met een harde, warrige vacht - behalve op de kop waar het haar kort en plat is. De vacht van de Bouvier des Ardennes is compact en weerbestendig, zodat hij kuddes kan bewaken en drijven, ook als het zeer slecht weer is.

Hoewel voornamelijk gefokt als werkhond, is de Bouvier des Ardennes een liefdevol, attent huisdier voor actieve gezinnen. Het is bekend dat hij geduldig is met kinderen en zich gemakkelijk in huizen met andere huisdieren aanpast, mits hij op de juiste manier wordt geïntroduceerd.

