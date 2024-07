Tegenwoordig zijn de meeste Broholmers gezelschaps- en waakhonden. Hun lichaamsbouw en gedrag zijn essentiële raskenmerken. Broholmers zijn rustig, uitgebalanceerd en vriendelijk, maar altijd alert. Bovendien moeten ze zelfverzekerde honden zijn.

Wanneer de hond oplettend of opgewonden is, wordt het hoofd hoger gedragen en wordt de staart boven horizontaal geheven. Als soort is dit ras bekend sinds de Middeleeuwen, toen het werd gebruikt voor de jacht (hertenjacht). Later werd het ras voornamelijk gebruikt als waakhond voor grote boerderijen en landhuizen. Broholmers komen nog steeds heel weinig voor en, als enige, controleert de rasvereniging alle volwassen dieren en alle puppy's die in Denemarken worden geboren.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)