Alles wat je moet weten over het ras



Er is nooit een saai moment met een Bull Terrier in de buurt. Vriendelijk. Hoge energie. Loyaal. Het is een charmant ras, dat ook graag af en toe de clown van de klas speelt. Met hun unieke eivormige kop hebben ze vele malen harten veroverd.

Actieve typen hoeven alleen van toepassing te zijn! Oefening voor uw Bull Terrier moet tussen de 30 en 60 minuten per dag zijn, en ze blinken uit wanneer ze leuke taken krijgen, zoals flyball of behendigheidsoefeningen. De Bull Terrier past bij een zelfverzekerde eigenaar, die standvastig en constant zal zijn in hun trainingsbenadering en de koppige karaktertrekken van het ras zal volgen. Over het algemeen zou het leren van je Bull Terrier een prettige ervaring moeten zijn voor beide partijen, aangezien het ras snel leert en hun eigenaren graag tevreden stelt.

De Bull Terrier is het liefst in de buurt van mensen en doet het niet goed als hij aan zijn lot wordt overgelaten. Vroege socialisatie zorgt voor een super sociale hond, die geweldig is als waakhond en zich op zijn gemak voelt in een menigte.

De Bull Terrier is altijd in om te spelen, waardoor ze een geweldig gezelschap zijn voor oudere kinderen die hen respect tonen. Jongere kinderen kunnen het ras echter een beetje te onstuimig vinden. Hij bedoelt het nooit kwaad, maar wordt gewoon opgewonden als het gezellig wordt. Als je echter op zoek bent naar een aanhankelijke en liefdevolle hond en houdt van een goede hoeveelheid dagelijkse beweging, dan is de Bull Terrier misschien wel het ras voor jou.