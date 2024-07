Skye Terriër

Skye Terriërs zijn onmiddellijk te onderscheiden van hun neven, vanwege hun lage lichaam, dat twee keer zo lang is als het hoog is en bedekt is met overvloedig haar. Hij beweegt ogenschijnlijk moeiteloos en straalt kracht uit via voor- en achterhand, lichaam en kaken.

Skye Terriërs zijn stoere en vasthoudende kleine honden die een sterke band vormen met hun eigenaars. Afgezien daarvan, zijn ze wel van nature op hun hoede voor nieuwe mensen en hebben weinig geduld met jonge kinderen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)