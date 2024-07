De Ca de bestiar is groot, maar niet al te groot, en heeft een middelmatig gewicht. Deze hond is geheel zwart of zwart met witte aftekeningen op de borst, evenwichtig, stevig, krachtig, gespierd, robuust en behendig. Er zijn twee soorten vachten: kortharig, de meest voorkomende variant, en langharig.

Deze zeer nobele honden erkennen maar één metgezel en vormen niet gemakkelijk een band met vreemden. Als jonge honden zijn ze intelligent, gehoorzaam, aanhankelijk, erg timide en gereserveerd, en buitengewoon gevoelig. Een trouwe metgezel tot aan het eind, moedig en uitdagend.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)