Cairns zijn terpen van ruwe stenen die als gedenkteken of oriëntatiepunt op heuveltoppen of hellingen in Schotland zijn gebouwd. Ze worden door ongedierte als schuilplaats gebruikt en Cairn Terriërs zijn gefokt om dit ongedierte op te sporen.

Cairn Terriërs zijn actieve, sterke honden, die stevig op hun voorpoten staan. Ze bewegen zich heel soepel en maken grote passen, terwijl hun sterke achterpoten voor de snelheid zorgen. Net als alle werkende terriërs heeft de Cairn Terriër een weerbestendige vacht.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)