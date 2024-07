Chien Français Blanc et Noir

Honden van dit ras worden zeer gewaardeerd om hun ijver en betrouwbaarheid tijdens de jacht op reeën. Ze zijn gedistingeerd en goed geproportioneerd en hebben een uitstekende neus en een goede stem.

Het is een vriendelijke hond die zeer gericht is op mensen en vredig in kennels kan leven. Door zijn alerte aard heeft hij een reputatie als uitstekende waakhond gekregen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)