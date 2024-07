Continentale Toy Spaniël

Continental Toy Spaniëls zijn kleine honden met een normale, evenwichtige bouw en lang haar in twee variëteiten, Phalène en Papillon. Deze levendige, gracieuze en toch robuuste spaniëls zijn trotse verschijningen, met elegante en soepele bewegingen. De snuit is van gemiddelde lengte, maar korter dan de schedel. Het lichaam is iets langer dan de schofthoogte.

Het meest opvallende kenmerk van de Continental Toy Spaniël zijn de oren. Bij de Phalène-variëteit staan ze veel hoger dan ooghoogte en ze hangen maar zijn beweeglijk. Bij de Papillon-variëteit staan de oren hoog, met de oorschelp goed open en naar de zijkant gedraaid. Ongeacht de variëteit, mogen de oren nooit naar boven wijzen zoals bij een spitshond.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)