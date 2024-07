Wachtelhund

Wachtelhunde of Duitse Spaniëls zijn levendige en zeer enthousiaste jagers. Vriendelijke honden die zelfverzekerd zijn in hun natuurlijke omgeving, volgzaam en zeer aanpasbaar, nooit timide of agressief. Ze volgen het spoor nauwgezet over lange afstanden, vooral wanneer ze op de juiste manier zijn getraind en worden behandeld.

Vanwege hun veelzijdigheid kunnen ze worden gebruikt om gewond of verloren wild te traceren en op te halen en om wild in kreupelhout, dicht bos en water op te jagen. Wachtelhunde zijn middelgrote, langharige opjagers van wild. Ze hebben zeer goed ontwikkelde spieren, stevige botten en een nobele kop.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)