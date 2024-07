Je moet met veel factoren rekening houden als je voedsel voor een dogo argentino zoekt: hun leeftijd, levensstijl, activiteitsniveau, fysiologische conditie en gezondheid, inclusief mogelijke ziekte of gevoeligheden.Voeding levert energie voor de vitale functies van een hond. Een complete voeding moet een aangepaste balans van voedingsstoffen bevatten om tekorten of overschotten in hun voeding te voorkomen, die beide nadelige gevolgen kunnen hebben voor de hond.

Schoon en zoet water moet te allen tijde beschikbaar zijn om een goede urineregelmaat te ondersteunen. Neem bij warm weer en vooral tijdens het sporten water mee voor de regelmatige waterpauzes van uw hond.

Ook de energieopname moet mogelijk worden aangepast aan de klimatologische omstandigheden. Een hond die in de winter buiten leeft, zal een verhoogde energiebehoefte hebben.

De volgende aanbevelingen zijn voor gezonde dieren. Als uw hond gezondheidsproblemen heeft, raadpleeg dan uw dierenarts die een uitsluitend veterinair dieet zal voorschrijven.

De energie-, eiwit-, mineralen- en vitaminebehoeften van een dogo argentino-puppy zijn veel groter dan die van een volwassen dier. Ze hebben energie en voedingsstoffen nodig om hun lichaam in stand te houden, maar ook om te groeien en spiermassa op te bouwen. Tot ze 15 maanden oud zijn, ontwikkelt het immuunsysteem van een dogo argentino-puppy zich geleidelijk. Een complex van antioxidanten, waaronder vitamine E, helpt hun natuurlijke afweer ondersteunen in deze tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Hun spijsverteringsfuncties zijn ook anders dan die van een volwassen dogo argentino: hun spijsverteringsstelsel is nog niet volwassen, dus het is belangrijk om goed verteerbare eiwitten te leveren die effectief kunnen worden gebruikt. Prebiotica, zoals fructo-oligosacchariden, ondersteunen een gezonde spijsvertering door een evenwichtige darmflora te stimuleren, wat resulteert in een goede stoelgang.

Het is belangrijk om brokken te kiezen die de juiste maat, vorm en textuur hebben. Deze groeifase betekent ook dat de hond een matige energiebehoefte heeft. Puppy's van grote rassen, zoals dogo argentino-puppy's, waarvan de groeiperiode lang en intens is, zijn bijzonder gevoelig voor skelet- en gewrichtsproblemen, waaronder defecten aan ledematen, misvormingen aan het bot en gewrichtsproblemen. Tijdens het eerste deel van de groei draait het vooral om botontwikkeling, al beginnen ook de spieren te groeien. Dit betekent dat een pup die te veel eet (te veel energie binnenkrijgt) te zwaar wordt en te snel groeit. Het beperken van de energieconcentratie van een voedingsmiddel voor dogo argentino-puppy's en ze een juiste dagelijkse hoeveelheid eten geven, helpt om de groeisnelheid te beheersen en deze risico's zo klein mogelijk te houden.

Concentraties van andere voedingsstoffen moeten hoger zijn dan normaal in speciaal samengesteld groeivoer. Hoewel het calciumgehalte in het voer moet worden verhoogd, zijn puppy's van grote rassen gevoeliger voor overmatige calciuminname. Het is belangrijk om te begrijpen dat het toevoegen van ingrediënten aan een compleet voer dat is samengesteld voor de groeifase op zijn best onnodig en in het slechtste geval gevaarlijk is voor het dier, tenzij voorgeschreven door een dierenarts. Het wordt aanbevolen om de dagelijkse hoeveelheid te verdelen over drie maaltijden per dag tot ze 6 maanden oud zijn, en dan over te stappen naar twee maaltijden per dag.