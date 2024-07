Dit is een robuust en goed geproportioneerd middelgroot ras met een opvallend zwart masker. Het lichaam is langer dan de schofthoogte, een kenmerk dat iets meer uitgesproken is bij de teefjes.

Presa Canario's zijn evenwichtig en zeer zeker van zichzelf. Ze zijn gehoorzaam en volgzaam in het gezin, ze raken bijzonder gesteld op hun eigenaar, maar ze behandelen vreemden met wantrouwen. Ze zijn zelfverzekerd, nobel en een beetje afstandelijk, maar zeer vastberaden en waakzaam als ze zijn gealarmeerd. Hun blaf is laag en diep.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)