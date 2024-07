West Faalse dasbrakken werden rond 1910 naar Zweden en Denemarken geïmporteerd, waar ze gekruist werden met lokale honden, waarvan sommigen op Dashonden lijken. De voorouders van de Drever zijn afkomstig uit Zweden en bouwden een grote reputatie op als jachthonden.

De Drever is de eerste keus voor het jagen op herten, maar is ook zeer betrouwbaar voor de jacht op hazen en vossen. In essentie moet de Drever gebouwd zijn als een spoorzoeker. Hij heeft een evenwichtig karakter, zonder een vleugje agressie, verlegenheid of brutaliteit.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)