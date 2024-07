De Grand is een hond met een mooie bouw die elegantie en kracht uitstraalt. Dit is typisch Frans wat betreft hoofd, kleur en expressie. De Petit is een gedistingeerde, goed geproportioneerde, middelgrote hond.

De Gascon Saintongeois is een instinctieve groepshond. Hij is ondernemend, heeft een fijne reukzin en slaat goed aan. Hij is rustig en aanhankelijk en volgt opdrachten gewillig op.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)