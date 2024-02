De Duitse Staande Draadhaar heeft opmerkelijke kwaliteiten die over de hele wereld worden erkend, maar in zijn geboorteland wordt hij als de belichaming van de staande rassen beschouwd.

Als veelzijdige jachthond heeft de Duitse Staande Draadhaar alle eigenschappen die nodig zijn om op vlakke terreinen of in bos- en moerasgebieden te werken, anticiperend of reagerend op signalen. Deze hond is een goede metgezel met een liefdevol en stabiel karakter en een sterke band met zijn eigenaar.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)