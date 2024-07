Groenlandhond

Groenlandhonden zijn zeer sterke honden van de soort Polar Spits. Ze hebben de fysieke bouw die hen heel geschikt maakt voor het moeilijke leven van sleeën trekken in arctische omstandigheden. Ze hebben een hoogontwikkeld jachtinstinct dat ze te danken hebben aan hun geschiedenis van jagen op zeehonden en ijsberen. Groenlandhonden zijn robuuste dieren die vooral geschikt zijn voor mensen die van het buitenleven houden.

Het zijn uitstekende metgezellen voor degenen die graag wandelen in het bos of in de bergen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)