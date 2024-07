De Havanezer is een stevige kleine hond met korte poten en een levendig gang. Hij heeft overvloedig, zacht, lang haar, dat vaak golvend is. Deze hond is liefdevol en aanhankelijk naar zijn eigenaar en staat het liefst de hele dag aan zijn zijde.

De Havanezer is een alerte hond die zijn eigenaar de komst van naderende vreemden laat weten en daarom is het een geweldige waakhond.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)