Irish Softcoated Wheaten Terriër

Wheatens zijn temperamentvol en wild, welwillend, heel aanhankelijk en trouw, zeer intelligent en geweldige vrienden en verdedigers, zonder een vleugje agressie. Wheatens behoren waarschijnlijk tot het oudste van de vier Ierse Terriër-rassen. Ze worden al minstens twee eeuwen lang genoemd, op basis van teksten die 'honden met zacht haar' vermelden.

Dit ras is sindsdien geleidelijk populairder geworden en is nu over de hele wereld verspreid, hoewel de totale populatie tamelijk klein is. Deze moedige, actieve, gedrongen honden zijn goed gebouwd waardoor ze de indruk wekken kracht te bezitten.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)