Kai's zijn enthousiaste zeer alerte honden. Kai's werden traditioneel gebruikt als jachthonden, ze leren snel, vormen sterke banden met hun mensengezin en zijn voor iedereen uitstekende gezelschapshonden.

Ze hebben een sterke neiging om een roedel te vormen, wat wordt gezien als een van de redenen waarom het ras puur is gebleven. De gestreepte en gevlekte vacht is één van hun onderscheidende kenmerken. De kai werd in 1934 uitgeroepen tot "natuurmonument".

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)