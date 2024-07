Hij wordt niet afgeleid van zijn werk door de geur van wild omdat hij geen jachtinstinct meer heeft. De Lagotto Romagnolo is een gehoorzame, niet veeleisende, alerte en aanhankelijke hond die erg gehecht is aan zijn eigenaar. Bovendien is hij gemakkelijk te trainen. Het is ook een zeer goede gezelschapshond, geschikt om taken uit te voeren.

De vacht vereist bijzondere zorg. De bovenvacht en vooral de ondervacht zijn waterdicht en kunnen vervilten als ze niet één keer per jaar volledig worden geschoren.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)