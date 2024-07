De Hongaarse windhond is een onvermoeibare hond vol snelheid en met een groot uithoudingsvermogen. De Hongaarse windhond wordt geprezen om zijn uithoudingsvermogen en weerstand. Hij is vooral geschikt voor baanrennen en hazenjachten en levert vooral bij langere afstanden goede resultaten.

Soms presteert de Hongaarse Hond zelfs beter op sommige afstanden op de baan dan de windhond. Dit ras is een jacht- en racehond, die op zicht jaagt. Ook zijn reuk is het vermelden waard. Dit ras is een beetje afstandelijk, maar nooit timide. Het is snel, intelligent, trouw en zeer waakzaam.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)