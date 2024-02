De Dwergschnauzer deelt zijn lange snor en vierkante behaarde kaken met zijn voorouder, de Standaard Middenslag Schnauzer. Voor de hele Schnauzer-familie draait het allemaal om die baardige snuit, die het ras zijn naam geeft, van het Duitse 'Schnauze' voor snuit. De standaardmaat ontstond in Duitsland zeker al in de 14e eeuw. Hij werd ontwikkeld om als boerderijhond te werken, voor het vangen van ratten en ander ongedierte, en stond oorspronkelijk bekend als de Ruwharige Pinscher.

De Dwergschnauzer kwam tot stand door kruising met poedels, Affenpinschers, dwergpinschers of zelfs foxterriërs en Schotse terriërs – niemand weet precies welke. Of waarom. Maar hoewel de exacte oorsprong van deze hondenmix niet duidelijk is, weten we wel dat het ras Dwergschnauzer voor het eerst in 1888 officieel werd geregistreerd in Duitsland, en voor het eerst als apart ras op een hondententoonstelling werd vertoond in 1899. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een moderne gezinsfavoriet.