De geschiedenis van de West Highland White Terriër, die afkomstig is van het ruige terrein van Schotland, begint enkele honderden jaren geleden. Terriërs werden gefokt om op vossen, konijnen, ratten, dassen en otters te jagen en ze werden over de Schotse plattelanden gestuurd om de prooi voor hun baasjes op te halen.

Er wordt wel gezegd dat hun sneeuwwitte vacht zijn oorsprong heeft in jachtongeluk. In de negentiende eeuw werd een roodbruine terriër van een zekere kolonel Edward Malcolm uit Poltalloch, aan de westkust van Schotland, per ongeluk doodgeschoten nadat hij voor een vos werd aangezien. Naar aanleiding daarvan werden ze voortaan gefokt met een witte vacht, om te voorkomen dat dit nog eens zou gebeuren.

​Oorspronkelijk werd het ras Roseneath Terriër genoemd, naar het Schotse landgoed waar de witte variant vandaan kwam. Aan het eind van de negentiende eeuw werden ze bekend als West Highland White Terriër. In 1904 werd de West Hihgland White Terriër Club opgericht en drie jaar later werd het ras officieel erkend door de Kennel Club van het Verenigd Koninkrijk. Een jaar later volgde de Amerikaanse Kennel Club.

Interessant is dat Schotland de oorsprong is voor vele terriërs. Naast de Westie is dit noordelijke land ook de bakermat van de Cairn, Skye, Schotse en Dandie Dinmont Terriër.