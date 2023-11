Omschrijving

Klein van formaat, maar vol met energie. De West Highland White Terriër of Westie is één van de meest populaire rassen binnen de terriërgroep.ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult is geschikt voor Westies vanaf een leeftijd van 10 maanden, en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen West Highland White Terriër in het achterhoofd.De bijzondere ruige witte vacht van jouw Westie heeft ondersteuning nodig om de kwaliteit van zijn vacht en de gezondheid van zijn huid te behouden.Daarom bevat ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult een specifiek complex aan voedingsstoffen en de Omega-3 vetzuren EPAen DHA die de gezondheid van de huid en de vacht van jouw Westie helpen te behouden.Ook heeft de West Highland White Terriër een ruwe vacht en een kwetsbare huid en daarom bevat ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult specifieke aminozuren ter ondersteuning van de haargroei en vetzuren uit bernagieolie en lijnzaad ter ondersteuning van de gezonde huid.Een voeding die het gebit ondersteunt is belangrijk voor het in stand houden van de gezonde tanden en kiezen van jouw hond. Dankzij de toegevoegde calciumvangers helpen de brokjes van ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult de vorming van tandsteen te verminderen.Daarnaast is ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult geschikt voor zelfs de meest kieskeurige eter en is dankzij de combinatie aan uitzonderlijke smaken extra smakelijk!Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

