De Mudi is verrassend behendig en wordt ingezet als waakhond. Verder is deze hond heel goed in het opsporen van drugs.

De Mudi heeft een relatief korte, gladde vacht op het hoofd en op de poten, terwijl de rest van het lichaam bedekt is met een langere, golvende of enigszins gekrulde vacht. Dit liefdevolle ras kan zonder problemen binnenshuis worden gehouden. Het zijn innemende gezinshonden.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)