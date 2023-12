Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Deze sterke en bekwame zwemmer is een van nature volhardende retriever op het land en in het water, die in een oogwenk in actie kan komen. Zijn passie voor apporteren en zijn speelsheid zijn essentiële aspecten van zijn vermogen om watervogels te lokken.

Hij is goed gebouwd en gespierd, met relatief zware botten, maar toch extreem behendig, zeer alert en erg vastberaden. Veel Tollers zien er een beetje verdrietig uit, maar wanneer ze aan het werk gaan, verandert hun uitdrukking in een van intense concentratie en opwinding.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)