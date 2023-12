Old English Sheepdogs zijn misschien wel een van de meest iconisch uitziende rassen ter wereld en zeker in hun eigen Verenigd Koninkrijk. De Old English Sheepdog is sterk en vol uithoudingsvermogen. Het is een trouwe en betrouwbare hond, zowel op het werk als in het gezinshuis.

De Old English Sheepdog is zowel een beroemde boerderijhond als een uitstekende waakhond, dankzij zijn alerte en beschermende aard.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)