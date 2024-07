Podenco Canario

Podencos Canarios zijn imposante maar niet-agressieve, moedige, dynamische honden die de hele dag hard kunnen werken zonder een spoor van vermoeidheid te tonen. Ze zijn onbaatzuchtig toegewijd aan hun menselijke metgezel.

Dankzij hun neus en gehoor kunnen ze ook de aanwezigheid van konijnen bespeuren op de bodem van natuurlijke kloven in het terrein, in scheuren van muren of in hopen stenen aan de randen van geploegde velden. Hun overleving is ongetwijfeld te danken aan hun gave als jagers, waardoor ze onvervangbaar zijn geworden.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)