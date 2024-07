Pont Audemer Spaniël

Dit is een ras met een zeer opvallend uiterlijk, dankzij de karakteristieke dichte krullende haarbos. Helaas heeft dat niet voorkomen dat hij vrij zeldzaam is geworden, net als een van zijn voorouders, de Ierse Water Spaniël. Tot voor kort was dit ras met uitsterven bedreigd.

Deze honden zijn aanhankelijk, zachtaardig en geduldig met kinderen en andere dieren, maar het zijn ook bekwame jagers. Ze hebben naam gemaakt als liefdevolle en speelse gezinshonden.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)