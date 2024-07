Dit middelgrote ras is uitzonderlijk intelligent en erg levendig. Deze hond is loyaal aan zijn eigenaar en vastberaden om alle dieren of eigendommen die aan hem worden toevertrouwd te beschermen. Daarom kan de Portugese Schaapshond wantrouwig tegenover vreemden zijn.

Hij doet qua houding en uiterlijk denken aan apen, waardoor hij in zijn geboorteland de bijnaam "aaphond" heeft gekregen. Hij is populair vanwege de manier waarop hij vee op het land hoedt en dieren die te ver afdwalen terugbrengt.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)