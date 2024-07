Deze variant van de Pyreneese Herder komt voornamelijk voor in de uitlopers van de Pyreneeën, waar hij "zeer gewaardeerd werd door paardenhandelaren en veedrijvers", aldus Bernard Sénac-Lagrange (jaarboek van 1927). De eigenschappen die deze soort onderscheiden van andere soorten Pyreneese Herdershonden, zorgden ervoor dat voor deze soort in de jaren twintig van de vorige eeuw een appendix aan de rasstandaard werd toegevoegd.

Alles bij elkaar heeft de Pyreneese Herder dezelfde kenmerken als de langharige variant. Onderscheidende kenmerken zijn de schedel, die bijna net zo breed is als hij lang is, en de snuit, die iets korter is dan de schedel, maar langer dan bij de ruwharige variant.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)