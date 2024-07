Ciobanesc Romanesc Carpatin

Dit relatief grote ras is behendig en niet lomp en komt over het algemeen over als een krachtige hond. Hij wordt al vele honderden jaren gebruikt om kuddes te hoeden. Hij wordt ook gewaardeerd als waakhond. Deze dappere natuurlijke hoeders hebben een instinctieve en onvoorwaardelijke gehechtheid aan hun kudde en veehoeder.

Dit zijn waardige, rustige en evenwichtige honden. Uiterlijk wordt het ras gekenmerkt door een rechthoekig lichaam. Mannetjes en vrouwtjes zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden: Mannetjes zijn langer en sterker.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)