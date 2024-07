Met uitzondering van de Borzoi zijn Russische rassen doorgaans imposante werkhonden en daarom heeft de Russian Toy alle eigenschappen om een erg populaire gezelschapshond te zijn.

Er is een duidelijk verschil tussen mannetjes en vrouwtjes in gedrag, maar niet in uiterlijk. Desondanks zijn beide liefdevolle gezinshonden en bemoeien ze zich met alles wat zich thuis afspeelt.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)