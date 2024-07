Er is veel variatie in honden van het Saluki-type. Dit komt door de speciale plaats die het ras inneemt in de Arabische traditie en de onmetelijkheid van het Midden-Oosten, waar elke stam zijn eigen variant fokte.

Van Saluki's wordt gezegd dat hun gedrag nogal op dat van een kat lijkt: terughoudend tegenover vreemden, een en al waardigheid en intelligentie en daarbij relatief onafhankelijk. Desondanks zijn Saluki's ongelooflijk trouwe honden die zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan elke thuisomgeving.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)