Shetland Sheepdog

Shetland Sheepdogs zijn kleine, langharige werkhonden van grote schoonheid. De overdadige vacht, de intelligentie, het geduld en de zachtaardig expressie maken van dit ras de ideale gezinshond.

Dit kleine ras is alert, zachtaardig, sterk en actief, is aanhankelijk en reageert attent op zijn menselijke metgezel, maar is gereserveerd tegenover vreemden. Schotse herdershondrassen staan bekend om hun zeer sterke gehechtheid aan hun menselijke metgezellen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)