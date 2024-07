De Slovenski Cuvac is een stevig gebouwde berghond met een dikke witte vacht en een robuuste botstructuur. Hij maakt deel uit van een levendig, waakzaam en onverschrokken ras.

Door de eeuwen heen is deze imposante, rechthoekige hond gewend geraakt aan het harde klimaat van het Tatra-gebergte in Slowakije. De rasnaam is afgeleid van het Slowaakse woord dat "luisteren" betekent.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)