De Spaanse Windhond, of Galgo, wordt verondersteld tot de voorouders van de Greyhound te behoren. Hij is er ook in een ruwharige variant, met stugger haar dat in lengte kan variëren en de neiging heeft om een baard en een snor te vormen, evenals wenkbrauwen en een plukje op de bovenkant van de kop.

Dit zijn serieuze, afstandelijke honden die veel energie verbruiken en veel levendigheid tonen tijdens het jagen. Desondanks zijn ze binnenshuis zachtaardige, rustige honden die goed overweg kunnen met kinderen en andere huisdieren.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)