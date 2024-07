Taiwan Dog

Taiwan Dogs zijn uitzonderlijk trouw aan hun eigenaar. Deze middelgrote honden zijn moedig, onbevreesd en levendig en ze zijn uitgerust met zeer scherpe zintuigen. Ze hebben een driehoekige kop, amandelvormige ogen, dunne, opstaande oren en een sikkelvormige staart, ze zijn gespierd, pezig en goed geproportioneerd.

Taiwan Dogs zijn van oorsprong inheemse honden in Taiwan. Het zijn afstammelingen van de Zuid-Aziatische jachthonden waarmee in de oudheid plaatselijke bewoners in de centraal gelegen bergachtige districten samenwoonden. Dit ras was in de oudheid de trouwe metgezel van de jager in het oerbos.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)