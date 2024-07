De West Siberische Laika werd voornamelijk gefokt voor de jacht in zijn geboorteland Rusland. Deze veelzijdige dieren zijn ook goede veehoeders en trekhonden. Als ze niet werken, zijn ze gemoedelijk maar wel levendig.

De West Siberische Laika is het meest voorkomende jachtras in Rusland en is wijd verspreid in alle bosgebieden van het land, van Karelië tot Kamtsjatka. Het ras lijkt vooral populair te zijn in zijn geboorte- en oorspronkelijke gebieden.

