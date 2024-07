De Whippet is bijna overal gelukkig. Hij is dol op de racebaan en houdt ervan om bij mensen thuis te wonen. Deze hond met zijn zachtaardige, aanhankelijke en stabiele karakter is de ideale metgezel en een geweldige atleet.

De Whippet is nu de populairste windhond en stond een tijdje bekend als de kleine Greyhound. Ondanks zijn delicate uiterlijk is de Whippet een sterke, robuuste hond met veel energie.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)